McCann London: Katy Perry schwärmt für Essenslieferungen

Der Schweizer Lieferservice Just Eat präsentiert die neue Werbekampagne «Did Somebody Say» (Schweizer Version: «Dänksch au grad a Just Eat») mit der weltweit bekannten Sängerin Katy Perry. Zum Start der Kampagne lanciert Just Eat einen neuen TV-Spot, indem die Pop-Ikone nicht nur die Freude über ihre erhaltene Essenslieferung zelebriert, sondern auch die Vielfalt der Gerichte auf der Plattform besingt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei der neuen Werbekampagne handelt es sich um die Fortführung der Vorgängerkampagne, die mit Snoop Dogg durchgeführt und zunächst im Vereinigten Königreich, in Australien und in Kanada ausgespielt wurde. Der markante Slogan «Did Somebody Say» hat dort laut eignen Angaben bereits einen Platz in der Alltagssprache gefunden sowie eine Reihe an Marketing-Auszeichnungen gewonnen. «Die Erfolgsformel» werde nun in all den Ländern und damit auch der Schweiz ausgerollt, in denen Just Eat Takeaway.com, die Muttergesellschaft von Just Eat, präsent sei.

Der TV-Spot wurde von McCann London kreiert. Ganz im schrillen Katy-Perry-Stil zeigt das Werbevideo, wie die Sängerin dem Just-Eat-Fahrer die Türe öffnet und die Zuschauenden dann in ihr Zuhause einlädt. Dieses erinnert an ein Puppenhaus. Während der Fahrer das Essen übergibt, zeigt Katy Perry in einem Rundgang ihre kunterbunte Welt mit ausgefallenen Kostümen, Klavier spielenden Puppen und einer grossen Auswahl an Essen.

Zusätzlich zum TV-Spot erhält Just Eat einen aufgefrischten visuellen Auftritt sowie Slogan. Die Aktivierung der Kampagne erfolgt durch eine Medienstrategie, «welche Strassen, Herzen und Bildschirme in der Schweiz für sich gewinnen möchte» und durch Social Media und PR-Aktivitäten unterstützt wird, wie es weiter heisst.

«Die Werbekampagne ‹Dänksch au grad a Just Eat› widerspiegelt die grosse Vielfalt an Gerichten, die auf unserer Plattform erhältlich sind – ob Frühstück, Mittagessen, Snacks für zwischendurch oder die Pizza Margherita nach einer Party», wird Lukas Streich, Country Manager Schweiz bei Just Eat, zitiert. «Katy Perry passt mit ihren kreativen Texten, ihrer vielfältigen, bunten und erfrischenden Art perfekt zu unserem Angebot und unserer Zielgruppe.»

Unter der Regie «des legendären Musikvideo-Veteranen» Dave Meyers, der bereits die Videos zu Perrys Welthits «Swish Swish» und «Firework» drehte, bekommt der Spot laut Mitteilung «einen authentischen und verspielten Katy-Perry-Charakter, während die Kostümbildnerin von Alice im Wunderland für einen lebendigen und schrillen Stil sorgt». Musik und Text wurden gemeinsam von Katy Perry, Kris Pooley, McCann London und dem Team, das für den Originaltitel mit Snoop Dogg verantwortlich war, entwickelt. Die Kampagne wurde von Ben Buswell und Jo Griffin konzipiert und in Los Angeles mit der Produktionsfirma Radical Media gedreht. Die Fotos stammen von Vijat.

Katy Perry: «Die Zusammenarbeit mit Just Eat Takeaway.com war eine natürliche Erfahrung und hat Spass gemacht. Zufälligerweise haben die meisten meiner Alben und Lieder einen kulinarischen Bezug, von Erdbeeren über Pfefferminz bis hin zu Pilzen. Essen bestellen gehört für mich zu einem normalen Samstagabend – und es hat Spass gemacht, das in ein Video zu packen. Das Ergebnis ist eine Kombination aus den Dingen, die mir Freude bereiten: knallige Farben, wilde Outfits und Wortspiele übers Essen, zu einer Melodie, die zum Mitsingen einlädt.»

Rob Webster und Alexei Berwitz, Creative Directors bei McCann London, ergänzen: «Just Eat Takeaway.com hat immer verstanden, dass Essenslieferungen mehr sind als einfach nur Essen: Es geht darum, Freude zu bereiten. Wir freuen uns, ihre ‹Did Somebody Say›-Kampagne in mehr Märkte als je zuvor zu bringen und sie dank der besonderen Zutaten, die nur Katy Perry mitbringen kann, zu garnieren.»

Die neue Werbekampagne läuft ab dem 25. Mai 2022 auf verschiedenen Sendern in der Schweiz und wird auch auf den sozialen Netzwerken und als Aussenwerbung zu sehen sein. (pd/cbe)