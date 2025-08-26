Publiziert am 26.08.2025

Die Kampagne hat die Werbeagentur POP entwickelt. Sie soll sowohl die Bekanntheit steigern als auch Abo-Verkäufe fördern, wie POP in einer Medienmitteilung schreibt.



Clyde bietet Elektrofahrzeuge im Abonnement-Modell an: Kunden können E-Autos nutzen, ohne sie kaufen zu müssen. Im monatlichen Preis sind Wartung und Verwaltungsaufwand enthalten, optional auch der Strom. Das Unternehmen richtet sich an verschiedene Zielgruppen – von Pendlern und Expats bis hin zu Feriengästen und Geschäftskunden.



Die Kampagne läuft derzeit in drei verschiedenen Varianten und verwendet das Motto «Fahr doch einfach». Dieses zieht sich durch alle Werbemassnahmen und soll die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kundengruppen ansprechen. Mit der direkten Ansprache will Clyde potenzielle Kunden dazu ermutigen, Elektromobilität im Alltag auszuprobieren.



Zu sehen ist die Kampagne bis Ende 2025 auf digitalen Kanälen und Social Media sowie im öffentlichen Verkehr und als digitale Aussenwerbung. (pd/nil)