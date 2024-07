Publiziert am 02.07.2024

Revendo, Schweizer Anbieterin von Refurbished-Geräten, möchte mehr Kundinnen und Kunden davon überzeugen, dass Refurbished-Produkte eine attraktive Alternative zum Neukauf sind. Aus diesem Grund startet das Unternehmen nun eine nationale Onlinekampagne, um neue potenzielle Käufer zu erreichen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für Aurel Greiner, Gründer und CEO von Revendo, ist die Kampagne ein wichtiger Schritt, um mit alten Vorurteilen aufzuräumen: «Gebraucht Kaufen hat manchmal immer noch dieses Schmuddel-Image. Wir wollen die Schweizerinnen und Schweizer darauf aufmerksam machen, dass sie beim Kauf unserer Refurbished-Geräte nicht auf Qualität und Service verzichten müssen.»

«Bei uns kauft man nicht die Katze im Sack, sondern qualitativ hochwertige Geräte», ergänzt Daniel Gutzwiller, Head of Marketing bei Revendo. «Die Refurbished-Geräte werden von unseren Technikteams in der Schweiz genau überprüft. Vor dem Kauf kann man sich von unseren Filialteams umfassend beraten lassen. Ausserdem kommen auch unsere Refurbished-Geräte mit einem Jahr Garantie.»

Revendos Ziel war es laut Mitteilung, all diese Vorteile auf möglichst direkte, aber trotzdem charmante und kreative Weise zu kommunizieren. Das Resultat sind die beiden Display-Ads «Nervös vor dem ersten Mal?» und «Wähle Revendo”, welche nun auf den meisten grösseren Medienseiten in der gesamten deutschsprachigen Schweiz sowie in der Romandie zu sehen sind. Darüber werden die beiden Sujets auch auf Revendos Webseite sowie in Newslettern und Social Media eingesetzt.

Die Kampagne wurde von Revendos eigenem Marketingteam inhouse entwickelt. Für die Ausspielung der Display-Ads hat sich Revendo mit Converto zusammengetan. (pd/cbe)