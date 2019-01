PinkSquirrel: Knackige Sprüche zum Jahresstart

In der aktuellen Kampagne sagt Denner dem Januarloch den Kampf an. Mit einer grossen Kampagnenwelle im Januar will der Discounter nicht nur besonders günstige Wochenangebote bewerben, sondern gleichzeitig sein «Image als unermüdlicher Kämpfer für günstige Preise in jeder Lebenslage» bewerben, heisst es in einer Mitteilung der Agentur PinkSquirrel. Die Kampagne erscheint schweizweit auf Plakaten und in der «DennerWoche».

