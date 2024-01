The Body Shop ist die erste global tätige Kosmetikmarke mit 100 Prozent veganen Produktformulierungen, die von The Vegan Society zertifiziert wurde. In der neuen Marketingkampagne mit dem Claim «Yes! Another vegan» bewirbt das Unternehmen die Zertifizierung, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Zentrum der Kampagne steht das Augenrollen, das laut The Body Shop die stereotype Reaktion ist, wenn jemand eine vegane Lebensweise ankündigt.

The Body Shop war auch der erste Beauty-Einzelhändler, der 1989 eine Kampagne gegen Tierversuche für Kosmetika gestartet hat, weil er der Überzeugung ist, dass Tiere nicht für die Schönheit missbraucht werden dürfen. Während der Kampf für ein weltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetika weitergeht, stellt für The Body Shop eine vollständig vegane Produktpalette den nächsten Meilenstein in Sachen tierleidfreier Schönheit dar.

The Vegan Society stellt den weltweiten Goldstandard im Bereich der Zertifizierung von veganen Produkten in verschiedenen Branchen dar und sei ein vertrauenswürdiges Gütesiegel für die Produkte von The Body Shop, heisst es weiter. Der Zertifizierungsprozess zur Erlangung des Siegels erfolge extrem sorgfältig und jeder Lieferant und Hersteller von Rohstoffen innerhalb des Produktkatalogs sei akribisch geprüft worden. Für The Body Shop bedeutete dies, dass über 4000 Inhaltsstoffe für mehr als 1000 Produkte validiert werden mussten, um das Siegel tragen zu dürfen, schreibt das Unternehmen. (pd/wid)