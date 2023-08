Viseca Card Services bietet eine Kreditkarte mit rundum passenden Versicherungsleistungen an. Wer mit einer entsprechenden Kreditkarte von Viseca bucht, ist automatisch für Fälle wie Schaden am Mietwagen oder Flugausfall versichert. Die Zürcher Kreativagentur Bühler & Bühler hat dies in einer Dialogkampagne aufgezeigt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bühler & Bühler hat für Viseca Partnerbanken, bei denen die Kreditkarte bezogen werden kann, eine modular anpassbare Kampagne aufgesetzt. Das aktivierende Direct-Mailing bereitet die Bestandskundschaft der Banken auf die Ferienzeit vor. Im wiederverwendbaren Reise-Etui steckt ein Plan, der mit Storytelling und Illustrationen durch die Versicherungsleistungen navigiert.

«Von der Idee über die Realisation bis zur Umsetzung – Bühler & Bühler war der perfekte Sparringspartner, den man sich wünschen kann», wird Mike Massoli, Senior Campaign Manager bei Viseca Payment Services, in der Mitteilung zitiert. (pd/yk)