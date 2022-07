Jung von Matt Limmat: Kundenrat stellt die wirklich wichtigen Fragen

Der Schweizer Versicherer Sympany läutet eine neue Ära ein. Im neuen, farbenfroh-reduzierten Markenauftritt, mit neuem Claim und einer Imagekampagne mischt Sympany den Schweizer Versicherungsmarkt auf. Dabei wird klar: Sympany bietet genau das, was Kundinnen und Kunden wollen.

Was erwarten Menschen von einer Versicherung? Diese Frage stand laut einer Mitteilung im Zentrum der Erarbeitung des neuen Markenauftritts der Schweizer Versicherung Sympany. Die Antwort? Zuverlässige, unkomplizierte Hilfe und ein auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und genau das bietet Sympany den Kundinnen und Kunden – und setzt dabei voll auf gelebte Kundenorientierung. Nämlich mit dem Sympany Kundenrat.

Dieses Gremium aus Kundinnen und Kunden prüft gemeinsam mit Fachexperten der Versicherung Vorschläge für die Gestaltung von Dokumenten oder die Verständlichkeit von Informationsschreiben. Und genau weil der Kundenrat der beste Beweis für konsequente Kundenorientierung ist und damit Sympany perfekt repräsentiert, steht er im Zentrum der ersten gemeinsamen Imagekampagne von Sympany und Jung von Matt, in der auch der neue, von Jung von Matt Brand Identity entwickelte Markenauftritt sein Debüt feiert.

Die Imagekampagne umfasst diverse TVC- und Online-Spots und wird durch eine auffällige und mit viel Wortwitz angereicherte OOH-Kampagne begleitet. Die Spots, die ab Anfang Juli on Air sind, gewähren den Zuschauerinnen und Zuschauern einen augenzwinkernden und nicht ganz ernst gemeinten Einblick in die Diskussionsrunden des Kundenrats – etwa zu Jahreszielen, Formulierungen oder zu neuen digitalen Angeboten.

Dabei stellt der Kundenrat sicher, dass die Kundinnen und Kunden von Sympany stets – so der neu entwickelte Claim – richtig gut versichert sind. Zentrale Botschaft der Headlines: Bei Sympany passen Nachfrage und Angebot genau zusammen, wie Cinderellas Fuss und ihr verlorener Schuh oder die Malstifte der eigenen Kinder und das Parkett der Nachbarn. Vielfältig, bunt, aber ohne Firlefanz

Das Marken-Redesign besticht durch eine feine Überarbeitung des bekannten Sympany Logos unter Beibehaltung des charakteristischen Kreiselements. Der visuelle Auftritt wurde mittels einer prägnanten Farbpalette erweitert, die sich vielfältig kombinieren lässt, heisst es in der Mitteilung weiter. Ein flexibles Layoutsystem ermöglicht es, den Markenauftritt auf allen Touchpoints passgenau auszuspielen. Abgerundet wird der neue Auftritt durch den Claim «Richtig gut versichert». Damit trägt Sympany nun nach aussen, was innen schon lange gilt: Prägnante, unkomplizierte Versicherungsberatung und -leistungen ohne Firlefanz. Aber immer so vielfältig und bunt wie die Kundinnen und Kunden selbst.

