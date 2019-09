Die Jury für die Effie Awards Switzerland 2020 wurde vom Organisator Leading Swiss Agencies bekannt gegeben. Unter dem Präsidium von Larissa Pohl, CEO Wunderman Thompson Germany, werden die Jurymitglieder der ersten Runde am 4. Februar 2020 die Finalisten für die zweite Runde am 5. März 2020 auswählen. Die Jury-Mitglieder der zweiten Runde werden aus den Finalisten die Bronze-, Silber- und Gold-Effie-Gewinner bestimmen. Die Jurypräsidentin wird dabei von fünf Juryvorsitzenden unterstützt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Es ist mir eine Ehre, dieses Jahr den Vorsitz der Effie Awards Switzerland 2020 zu führen. Ein Effektivitätspreis ist aus meiner Sicht die wichtigste Anerkennung, die eine Marketingkampagne erhalten kann», wird Jurypräsidentin Pohl in der Mitteilung zitiert.

Zu den Experten aus verschiedenen Branchen und Agenturen, die die Jury der ersten und zweiten Runde bilden und ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre Expertise in die Auswahl der Finalistenkampagnen und Metall-Gewinner einbringen, gehören über 60 Vertreterinnen und Vertreter von Werbeauftraggeber- und Agentur-Seite. Die vollständige Jury finden Sie hier.

Das Formular für die Case-Beschreibung steht ab sofort auf effie.ch zum Download bereit. (pd/cbe)