Cannes Lions 24: Letzte Shortlist für die Schweiz

Publiziert am 19.06.2024

Am Cannes-Lions-Festival ist am Mittwoch die allerletzte Shortlist veröffentlicht worden. Auf der Shortlist Sustainable Development Goals wurde die Arbeit «Giving a Voice to the Unheard» («Den Ungehörten eine Stimme geben») nominiert, dies in der Unterkategorie «Reduced Inequalities». Die Gewinner dieser Kategorie werden am Freitag bekannt.

Der Zürcher Behindertenrechtsaktivist Islam Alijaj wurde im Herbst in den Nationalrat gewählt. Der Wahlkampf des SP-Politikers wurde orchestriert von Farner (persoenlich.com berichtete).

Diese Arbeit gewann kürzlich an den New York Festivals Advertising Awards einen Grand Prix und Gold an den ADC Awards.

Farner sicherte sich am Dienstag einen Bronze-Löwen für die Arbeit «Wer atmet, braucht das Meer» im Auftrag von Greenpeace. Dies war der erste Löwe für Farner, sagte Kreativchef Philipp Skrabal im Videointerview. (cbe)

