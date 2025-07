Ringier Advertising: Love Story mit Toyota-Modellen

Die Kampagne trägt den Titel «Made for Love, Made with Love» und zeigt verschiedene Toyota-Modelle wie den Prius und den C-HR als Begleiter durch unterschiedliche Lebenssituationen. Der Hauptfilm stellt eine Liebesgeschichte dar, die mit einer gemeinsamen Autofahrt beginnt.

Ergänzend zum Commercial Clip hat Ringier Advertising Print- und Digitalanzeigen sowie interaktive Elemente entwickelt. Diese sprechen gezielt verschiedene Lebensphasen der Zielgruppe an – von der ersten Fahrstunde über Umzug und Familiengründung bis hin zu späteren Lebensabschnitten.

Toyota Schweiz positioniert sich mit der Kampagne als Anbieter für unterschiedliche Lebenssituationen. Der Autohersteller verfügt über ein breites Modellsortiment für verschiedene Kundensegmente. (pd/cbe)

Credits

