Republica: Mehrdeutige «Rules» für den SC Bern

Publiziert am 11.09.2025

Das Kampagnenmotiv «Bern Rules» spielt bewusst mit einer doppelten Bedeutung: Es steht sowohl für «Bern regiert» als auch für ungeschriebene Regeln, die den Club und die Stadt prägen sollen. Republica transportiert damit das Berner Lebensgefühl auf den Verein – eine Haltung, bei der nicht Show, sondern Authentizität im Zentrum steht. «Die Uhren ticken langsamer, dafür bewusster», heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Neben der Kampagne führt der SCB markante neue Gestaltungselemente ein. Dazu gehören eine plakative, sportliche Schrift und eine Flagge als zentrales Key Visual der Saison 2025/26. Das «Bern Rules»-Label soll künftig als wiederkehrendes visuelles Zeichen die ungeschriebenen SCB-Gesetze bündeln und Haltung, Nähe und Identität transportieren. Die verschiedenen Elemente bilden ein System, das die «SCB-DNA konsequent transportiert und den Markenauftritt unverwechselbar macht».

Die Kampagne umfasst erstmals alle SCB-Teams – von der Herrenmannschaft über die aktuellen Schweizer Meisterinnen der SCB Frauen bis zu den Nachwuchsteams von SCB Future. Republica fungiert dabei nicht nur als Lead-Agentur, sondern auch als Sponsorin und wird auf dem ersten Warmup-Dress der SCB Frauen sichtbar sein, das die Agentur selbst entworfen hat.

Für die visuelle Umsetzung arbeitete Republica mit den Fotografen Rob Lewis und Terence Du Fresne zusammen, die seit Jahren eng mit dem SCB kooperieren. «Wir haben bewusst nicht inszeniert, sondern hingeschaut – in die Garderobe, auf die Ränge, hinaus in die Stadt», wird Stefanie Berchtold, Creative Director und Partner bei Republica, in der Mitteilung zitiert. Die direkte, rohe Bildsprache soll besondere Momente einfangen und die Emotionen spürbar machen.

Republica betreut den SC Bern bereits seit mehreren Jahren als Lead-Agentur und verantwortet Branding, Campaigning und das Content-Mandat des Clubs. (pd/cbe)