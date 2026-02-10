Die Zürcher Agentur Andmore hat für den Elektro-Kleinwagen Microlino eine Plakatkampagne entwickelt. Die Werbung positioniert den Microlino als wendige Alternative für den urbanen Alltag. Zielgruppe sind Stadtbewohner mit Affinität zu Nachhaltigkeit und Mobilität. Die Ansprache setzt auf Sympathie statt technische Spezifikationen.
Microlino-Gründer Wim Ouboter argumentiert, dass der Kleinwagen für 95 Prozent der alltäglichen Strecken ausreiche – dort, wo grössere Fahrzeuge überdimensioniert seien. Die Botschaft: Der kompakte Elektroflitzer für den Alltag, das grössere Auto fürs Wochenende.
Die Kampagne von Andmore arbeitet mit emotionalem Storytelling. Der Microlino wird als «kleiner Freund auf vier Rädern» inszeniert, der Stadtmobilität und Nachhaltigkeit verbinde, ohne auf Fahrspass zu verzichten. Die Plakate sind aktuell im Einsatz. (pd/nil)
