«Smash» ist das Jugendwort des Jahres 2022. Doch was bedeutet Smash eigentlich? Kundinnen und Kunden der Migros erfuhren dies in der Filiale am Limmatplatz – von den Lernenden der Migros oder von Hinweisen auf Schildern.

Auch Ladendurchsagen wurden von Jugendlichen gesprochen. Weiter wurden Kundinnen und Kunden von TikToker und Komiker Young Gustav überrascht – an der Kasse und den ganzen Tag überall in der Filiale. Einzig für den Tag entwickelten die Lernenden mit «Smash or Pass» auch ein interaktives Game.

Von Jugendlichen - für Jugendliche

«Wir wollten so viel Authentizität in das Projekt packen wie nur möglich. Also entschieden wir uns kurzerhand den Lead denjenigen zu übergeben, die wirklich Ahnung von der Jugendsprache haben. Nämlich unseren Lernenden», sagt Michel Noverraz, Senior Projektleiter Campaigning der Migros. Der Tag wurde dokumentiert und sorgte auf Social Media und in der Presse für Heiterkeit und Diskussionen.

