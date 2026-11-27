Publiziert am 27.11.2026

Die Ringier Areal AG hat das Areal Ost in Zofingen am Donnerstag an die Remnex AG verkauft. Das teilte Ringier am Freitag mit. Die Gesellschaft mit Sitz in Pfäffikon SZ führt die Remnex Anlagestiftung, die für Vorsorgeeinrichtungen in Schweizer Gewerbe- und Industrieimmobilien investiert. Zum Kaufpreis machte Ringier keine Angaben.

Das Areal Ost liegt direkt beim Bahnhof Zofingen und umfasst das historische Hauptgebäude. Heute wird es als Büro- und Gewerbestandort genutzt. Bis Ende September 2024 druckte die Swissprinters AG, ein Gemeinschaftsunternehmen von Ringier und NZZ, auf dem Gelände Zeitschriften und Kataloge (persoenlich.com berichtete). Ringier-CEO Marc Walder bezeichnete die Schliessung damals als «sinnbildlich für die Transformation der Medienindustrie».

Ursprünglich wollte die Ringier Areal AG das Areal Ost selbst entwickeln, so steht es bis heute auf der Ringier-Website. Nun überlassen die Eigentümer die Entwicklung wie schon beim Areal West einem spezialisierten Immobilienunternehmen. Man habe das Bestmögliche für das Areal und Zofingen gewollt, heisst es bei der Ringier-Medienstelle auf Anfrage von persoenlich.com.

Den westlichen Teil des Geländes hatte die Ringier Areal AG im August 2025 an die Anlagestiftung Turidomus verkauft, die von der Pensimo Management AG geführt wird. Dort entsteht unter dem Namen Zoho ein Wohnquartier.

Zofingen bleibt Firmensitz der Ringier AG. Das Unternehmen ist neu Mieterin auf dem Areal. Abteilungen wie Customer Services und Finance sollen laut Ringier auch langfristig dort bleiben. (pd/cbe)