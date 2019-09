Republica: Mit einer Kampfansage in die neue Saison

Die neue Kampagne der langjährigen SCB-Leadagentur Republica spreche die direkte Sprache der Fans und mache Lust auf noch mehr Spektakel im Stadion. Ziel ist es, die Stärke des amtierenden Schweizer Meisters und die Härte des Eishockey-Sports zu unterstreichen sowie eine klare Kampfansage in Richtung der Konkurrenz auf dem Eis abzugeben, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Publikumslieblinge im Zentrum

Visuell umgesetzt wurde dies anhand von actionreichen Illustrationen, welche durch die dunkel gehaltene Farbwahl umso stärker wirken. Im Zentrum stehen die Spieler Tristan Scherwey, Simon Moser, Andrew Ebbett, Thomas Rüfenacht und André Heim.

Die Sujets werden in Bern in den nächsten Wochen und Monaten stark präsent sein – so zum Beispiel anhand von Bus- und Tram-Beschriftungen («Fahrt bitte niemals so, wie wir spielen») oder des 24-Quadratmeter-Plakats am Guisanplatz («Wir spielen nach einem strengen Kodex: hart, aber hart»), der grössten Plakatstelle der Hauptstadt in direkter Nachbarschaft zur PostFinance-Arena.

Im Weiteren hat Republica für die Saison 2019/2020 die SCB-Website inhaltlich und graphisch komplett neu überarbeitet. Dies im Rahmen einer Co-Creation innerhalb des «Matte Labs», in welchem die Agentur seit dem 1. April domiziliert ist (persoenlich.com berichtete). Zudem wurde mit MySCB eine neue digitale Plattform für die treuesten Fans des Klubs – die Inhaber der Saison-Abos – ins Leben gerufen.

Verantwortlich bei der SCB Eishockey AG: Claudia Weber (Marketing Manager), Anissa Gerber (Marketing Manager); verantwortliche Agentur: Republica AG. Yann Dalon (Illustrationen), snabbt GmbH und BUERGY GmbH (digitale Konzeption), gutknecht-informatik (Programmierung Website). (pd/cbe)