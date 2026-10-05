Publiziert am 06.10.2026

Anlass sind die Modellneuheiten, die die Amag-Betriebe im Herbst über fast alle Marken hinweg präsentieren. Laut Mitteilung wurden die Themen Family, Lifestyle, E-Mobility und Automotive auf die Profile und Communities der einzelnen Creators abgestimmt. Mit dabei waren Anaïs de Casper, Fabio Zerzuben, Jan Löning, Jorge Guerreiro und Michael Casanova.

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Die Kampagne startete wenige Tage vor den Emotion Days mit Teasern. Einige Creators kündigten den Anlass über ihren Alltag und ihre Themenwelten an, eine Strassenumfrage stellte das Gewinnspiel ins Zentrum. Am 18. und 19. September berichteten die Creators direkt aus den Betrieben, weitere Beiträge folgten im Nachgang.

Die eigens entwickelten Ballons zogen sich als visuelles Element durch die verschiedenen Formate. Angaben zu Reichweite oder Besucherzahlen enthält die Mitteilung nicht. (pd/cbe)