Als Vermarkter mit Tonstudio ist Cover Media vor 25 Jahren gestartet. Das Angebot ist über die Jahre viel breiter geworden und beinhaltet nun Audio- und Filmproduktionen jeder Art. Vom Radiospot bis zum Imagefilm, von der TV-Spot-Vertonung bis zum Spot am POS.

«Schon immer haben wir als Werber auf Eigenwerbung gesetzt. Nur wer trommelt, wird gehört, oder zumindest wahrgenommen, was heutzutage nicht mehr so einfach ist», wird Hans-Ueli Zürcher, Inhaber von Cover Media zitiert. Mit unterschiedlichen Motiven, auch etwas dem Zeitgeist geschuldet mit dem Einsatz von Emojis, sollen die Dienstleistungen übers Jahr beworben werden. Dies als Anzeigen und Billboards in den einschlägigen Fachmedien.

Gestaltung und Realisation: Roman Schnell, Cover Media. (pd/wid)