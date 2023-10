Die Zuger Kantonalbank unterstützte das 31. Eidgenössische Jodlerfest in Zug als Hauptsponsorin. Um diesem Engagement Gehör zu verschaffen, entwickelte Siegfried & Roi mit #jooloo eine Kampagnenplattform, die Schweizer Folkore in einer Kombination aus Tradition, Gamification und einem unverwechselbaren Look erlebbar machen sollte.

Ein Spot mit überraschendem Plot Twist und farbenfrohe Keyvisuals, die mit Jodellauten im reduzierten Swiss Graphic Design spielen, generierten crossmedial Traffic für die Kampagnenseite jooloo.ch, schreibt die Agentur in der Mitteilung. Auf dem Portal können die User auch nach dem Event-Highlight alles Wichtige über das Sponsoring-Engagement erfahren und die persönlichen Ambitionen der involvierten Mitarbeitenden entdecken.

Als Blickfang wurde zudem der Hauptsitz der Zuger Kantonalbank am Postplatz in das grösste Jodel-Notenblatt der Welt verwandelt und von zahlreichen regionalen und nationalen Medien in die Berichterstattung integriert.

Als digitales Activation Highlight und Publikumsmagnet am Feststand der Zuger Kantonalbank begeisterte das «Jump‘n‘Jodel»-Game, welches mit der Unterstützung von «Heimweh»-Jodelstar Bernhard Betschart entwickelt wurde und vor dem Event als effektives Entertainment- und Gewinnspiel-Format für digitale Ticket-Verlosungen auf der Kampagnenseite fungierte.

Über 1500 Festbesuchende stellten ihr Jodeltalent am Festwochenende unter Beweis, tanzten nacheinander um die Highscore und nahmen neben vielen schönen Erinnerungen auch das heissbegehrte Jooloo Merchandise mit nach Hause.

«Als moderne Bank mit langer Historie sind wir stolz auf eine Kampagne, die Schweizer Tradition mit innovativer und unterhaltsamer Aktivierung kombiniert. Die positive Resonanz aus der Bevölkerung war überwältigend und macht uns noch stolzer auf dieses besondere Engagement», wird Projektleiterin Janine Margiotta von der Zuger Kantonalbank in der Mitteilung zitiert.



Verantwortlich bei der Zuger Kantonalbank: Tobias Fries (Leiter Kommunikation), Janine Margiotta (Beraterin Kommunikation Sponsoring), Vanessa Odermatt (Projektleiterin Kommunikation), Christian Panzuto (Berater Kommunikation) verantwortlich bei Siegfried & ROI: Milan Pavic (Creative Direction, Game Design), Moritz Solleder (Strategie, Beratung), Nastasia Pavic (Art Direction, Fotografie, Post Production), Adisa Dauti (Design), Stefan Wallimann (Digital, UX-Design, Content); verantwortliche Produktionspartner: UKO (Sounddesign, Mix), Bernhard Betschart (Creative Direction Gesang), Jonas Schürmann (DOP. (pd/wid)