Quickline ist ein Schweizer Telekommunikationsanbieter, dessen USP und Positionierung die regionale Nähe sind. Mit attraktiven Angeboten sollen nun Neukunden gewonnen und Bestandeskunden belohnt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Deshalb biete Quickline Kundinnen und Kunden, die jetzt zu ihnen kommen oder das bestehende Abo auf eines der neuen Abos wechseln, ein königliches Angebot: ein Jahr Netflix zu allen neuen Quickline-Abos geschenkt.

Im Film hat die Agentur Erdmannpeisker einen Insight inszeniert: Eigentlich passiert mit Netflix wieder etwas Verbindendes – wenn alle die gleiche Serie schauen. In einem typischen Schweizer Dorf sehen wir, wie sich plötzlich die unterschiedlichsten Menschen mit königlicher Geste würdevoll zuwinken: In der Dorfbeiz, in der Schule, beim Coiffeur, die Grosseltern vom Balkon – alle winken plötzlich wie die Queen. Aufgelöst wird das Ganze mit einem Match-cut zur Serie, in der die Queen auf dem Balkon des Buckingham Palace steht und verhalten winkt – und die Off-Stimme sagt: «Die ganze Region schaut ‹The Crown›».



Die Kampagne hat im März gestartet und wird seit 1. April mit TVC, Radio und mit dynamischen Bannern, bei denen auf die Regionalität eingegangen wird, gepusht.



Verantwortlich bei Quickline: Iva Krüttli (Head of Communications), Iva Stachelhaus (Market Manager), Simone Bruderer (Communication Manager), Florian Weber (Head of Online Management); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director), Sybille Erdmann (Beratung), Patrick Fawer (Art Director); Film: Markenfilm; Mediaplanung: Mediaschneider Bern; Online: Webrepublic. (pd/cbe)