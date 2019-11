BKW: Mit Wendy Holdener gegen den Klimawandel

Wendy Holdener, Alpinsportlerin und Markenbotschafterin der neuen BKW Kampagne, sinniert im Kampagnenspot der BKW über den Klimawandel. Darüber, dass er gerade in den Bergen nicht mehr zu übersehen ist. Die Botschaft: «Gemeinsam umdenken, umschalten.» Damit unsere Erde auch für nächste Generationen lebenswert bleibt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Der Klimawandel prägt uns als Gesellschaft und wir zeigen mit konkreten Lösungen, was wir dagegen tun können. Dabei stehen Wirtschaftlichkeit, Wohlstand und Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch . Das breite Spektrum an Lösungen der BKW wollen wir schweizweit verankern», lässt sich Martin Schweikert, Leiter Group Communications, in der Mitteilung zitieren. Anhand von kurzen Spots innerhalb der Kampagne zeigt die BKW ihre Lösungen von erneuerbarer Stromproduktion über Energie- und Gebäudeeffizienz, smarte öffentliche Beleuchtung, Green Building bis zu Lösungen für Elektromobilität.

Die BKW zeigt anhand der Kampagne ihre Transformation zur Energie- und Infrastrukturdienstleisterin. Die Kampagne adressiert die Themen der BKW. Sie geht ein auf die Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg, die Transformation der BKW zu einem Dienstleistungsunternehmen und die gesellschaftlichen Treiber, die die BKW als Konzern mitprägen. Auch in die langjährige Partnerschaft mit Swiss-Ski bringt die BKW ihre Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ein.

Die Imagekampagne der BKW ist seit Mitte November 2019 öffentlich zu sehen: Im TV, in den sozialen Medien, über Internetbanner und Plakate, an den wichtigsten Bahnhöfen und an den Schweizer Veranstaltungsorten des Ski-Weltcups.







Verantwortlich bei BKW: Michael Morgenthaler (Projekt- und Kampagnen-Management), Martin Schweikert (Leiter Group Communications), Stefanie Uwer (Senior Communication Managerin), Ursina Scheuber (Senior Communcation Managerin); verantwortlich bei WWP Creative: Martin Grüner (Konzept) Thomas Dirnhofer (Regie); Produktion: Rocket Film, Zürich. (pd/lol)