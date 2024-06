CRK: Mit Wortspielen zu mehr Gastfamilien

Publiziert am 28.06.2024

CRK hat für die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) eine neue Kampagne für die private

Unterbringung von Geflüchteten konzipiert und umgesetzt. Die Plakat- und Digitalkampagne

konzentriert sich mit Wortspielen darauf, für das Thema zu sensibilisieren und Gast-

und Pflegefamilien für Geflüchtete zu finden, heisst es in der Mitteilung.



«Hat ihr grosses Herz ein Zimmer frei?», ist einer von vier bildkräftigen Claims, die in der neuen Kampagne der SFH als zentrale Elemente zu sehen sind. Begleitet werden die Claims von wiedererkennbaren Räumen, die die klaren Botschaften unterstreichen und in der Zielgruppe ein Handlungsbedürfnis auslösen sollen. Das Ziel der Kampagne: Mehr Anmeldungen von Gast- und Pflegefamilien.

Das Interesse von Gastfamilien ist nämlich mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine

erst stark angestiegen, danach aber wieder abgeflacht. Mit der Kampagne soll die private

Unterbringung von Geflüchteten gestärkt und die Bevölkerung gleichzeitig für den Bedarf an

Unterkünften für Geflüchtete sensibilisiert werden.



Die vier Sujets werden seit dem 17. Juni 2024 in acht Schweizer Städten auf Deutsch und

Französisch als Plakatkampagne ausgespielt. Ergänzt wird die Plakatkampagne durch eine animierte Digitalkampagne auf Meta und Google Ads, welche im Verlauf des Jahres nochmals wiederholt werden wird. (pd/wid)