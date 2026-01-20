Publiziert am 20.01.2026

Die Kampagne von Coca-Cola zeigt Reto (Werksleiter aus Schänis), Seraina (Qualitätsleiterin aus Bärteswil), Valerio (Lagerleiter aus Dietlikon ZH), Christine (Verkaufsleiterin aus Genf), Walter (Verkaufsberater aus Luzern) und Tina (Leiterin Event & Aktivierung aus Zürich). Die Sujets präsentieren die Porträtierten mit Vorname, Funktion und Herkunft als Ausdruck der lokalen Verankerung von Coca-Cola im Schweizer Markt.

Produziert wurde unter anderem an der Coca-Cola HBC Schweiz Produktionsstätte in Brüttisellen, in Logistik- und Arbeitsumfeldern sowie in einem Gastronomie-Setting in Opfikon. Die Kampagne entstand laut einer Mitteilung in Zusammenarbeit mit Ogilvy Zürich und dem Schweizer Fotografen Yves Bachmann.

Die integrierte Kampagne umfasst Key Visuals für DOOH, OOH und Print, Foto- und Videoinhalte samt kurzen Bewegtbildformaten für Social Media, digitale Banner für Online-Umsetzungen sowie statische Assets für Social Media. Coca-Cola produziert seit 1936 in der Schweiz, beschäftigt rund 650 Mitarbeitende und bezieht 95 Prozent der verwendeten Zutaten von Schweizer Lieferanten (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)