TBWA\Zürich: Morgenmuffel-Offensive für Emmi

Publiziert am 05.05.2025

Der Ready-to-Drink-Coffee von Emmi erhält eine neue internationale Kampagne. Die Werbeagentur TBWA\Zürich hat zusammen mit der Produktionsfirma Mygosh eine Imagekampagne für den Schweizer Kaffeedrink entwickelt, die in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Spanien und Belgien ausgespielt wird. Dabei schlägt die Marke in Sachen Tonalität und visueller Lautstärke für Emmi neue Töne an, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Die Kampagne betont den To-Go-Charakter des Produkts sowie die belebenden Eigenschaften von Kaffee. «Der Kern unseres Produktes bleibt unverändert: Genuss in höchster Qualität mit frisch gebrühtem Rainforest Alliance zertifiziertem Kaffee, Schweizer Milch und hundert Prozent natürlichen Zutaten», so Raffael Payer, Chief Marketing Officer der Emmi Gruppe, in einem persoenlich.com-Interview.

Im Zentrum der Werbeoffensive steht ein Imagespot des Regisseurs Miguel Campaña, der im TV und Online zu sehen sein wird. Der Film zeigt eine Welt mit halb schlafenden Charakteren in Pyjamas, die noch keinen Kaffee getrunken haben. Als Soundtrack dient der Rock'n'Roll-Klassiker «I'm Ready» von Fats Domino, der die Kampagnenbotschaft akustisch unterstreicht.

Ergänzt wird die Kampagne durch fünf Keyvisuals für Aussenwerbung und Onlinemedien. (pd/cbe)