Ende Juli wurde bekannt, dass die Berliner Kreativagentur Fraser in Zürich eine Filiale eröffnet, Namen konnten aber noch keine genannt werden (persoenlich.com berichtete). Nun ist klar, wer die Leitung des neuen Schweizer Büros übernimmt: Nadja Stickl wird Managing Director und Andreas Schwitter wird Creative Director, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nadja Stickl kommt von TBWA\ Zürich, wo sie als Group Account Director grosse Teams für internationale Marken wie McDonald’s, Ikea, Bell und Porsche führte. Sie mit allen Disziplinen der kommerziellen Kommunikation vertraut und kann mit strategischer Kompetenz beraten und steuern. Bevor sie 2018 zu TBWA wechselte, arbeitete sie als Account Managerin bei Wirz BBDO in Zürich.

«Dieses hochkarätige Team entspricht unseren Ambitionen und den hohen Erwartungen, die unsere Kunden an uns haben», so Fraser-CEO Benjamin Baumann. «Nadja Stickl hat bewiesen, dass sie grosse Accounts wie McDonald’s führen kann. Wir freuen uns sehr, dass sie die Idee und DNA unseres Agenturmodells und unsere Agenturkultur teilt. Bei ihr ist Fraser Switzerland in guten Händen.»

Andreas Schwitter begann seine Karriere laut Mitteilung in Zürich als Typograf und Designer und hat mittlerweile als konzeptioneller Kreativdirektor für verschiedene Marken und Agenturen auf der ganzen Welt gearbeitet, wie Meta London, Ogilvy London, Saatchi & Saatchi Stockholm und TBWA\ Zürich. Schwitter wurde bereits mit zahlreichen internationalen Awards ausgezeichnet.

«Ich freue mich sehr, Andreas Schwitter als Kreativdirektor in unserem neuen Büro in Zürich zu begrüssen», so Fernando Barbella, Executive Creative Director von Fraser. «Mit Andys Expertise und Kreativität ist unser Team für noch mehr Erfolg und Innovationen gerüstet. Andy bringt jahrelange Erfahrung mit verschiedenen Marken und Kategorien mit. Wir beide teilen die Vision, gemeinsam mit grossartigen Menschen grossartige Arbeit zu leisten.» (pd/yk)