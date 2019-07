Rod Kommunikation: Nationale Imagekampagne für «20 Minuten»

Unverkrampft, auf Augenhöhe mit den Leserinnen und Lesern und mit konsequentem Fokus auf dem «Jetzt» – dies ist laut einer Mitteilung das Rezept für die Erfolgsgeschichte von »20 Minuten». Was im Dezember 1999 mit einer Gratiszeitung begann, habe dank modernem Journalismus und Einbindung der Community zur reichweitenstärksten Medienmarke des Landes geführt, die täglich rund 2,9 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in Print und Online zählt.



Die Nähe zur Leserschaft und deren Zeitgeist bilden den Kern der neuen 20-Minuten-Kampagne. Sie steht für die rasanten Veränderungen der heutigen Zeit und beweist, dass das «Jetzt» – egal, wie es gerade aussehen mag – bei «20 Minuten» unverfälscht stattfindet. Denn über die Transgender-Bewegung wird auf 20 Minuten ebenso neutral berichtet wie über die elfte AHV-Revision oder den Festivalsommer. Nebst den Print-Anzeigen, Online-Bannern und Plakaten soll vor allem der TV- & Kino- und Onlinespot für Aufsehen sorgen. Die Umsetzung im Stil eines Poetry-Slams liefere eine «amüsante Zusammensetzung aus aufgeladenen Themen und wurde von der Leadagentur Rod Kommunikation in Zusammenarbeit mit Star-Regisseur Zoran Bihać realisiert, der unter anderem für seine gewagten Videoclips für die deutsche Rockband Rammstein bekannt ist», heisst es in der Mitteilung.





Anschliessend an die Lancierung der neuen Imagekampagne starten in der Deutschschweiz die Jubiläumsfeierlichkeiten. Den Auftakt macht eine exklusive Konzertreihe mit namhaften Schweizer Künstlern in Zürich, Bern, Basel, Luzern und St. Gallen. Statt in einer Event-Location treten die Musiker dort auf, wo Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind: im Bus, im Tram oder auf dem Schiff. Den Höhepunkt des Jubiläums bildet dann im November eine grosse Party mit internationalen Musikstars. Für die Umsetzung wurde die Live-Kommunikationsagentur standing ovation betraut.



Verantwortlich bei 20 Minuten: Marco Boselli und Valérie Henzen Strategie; Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation; Filmproduktion: CZAR Regisseur: Zoran Bihać; Online-Partner: 316tn. (pd/eh)