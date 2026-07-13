Family: Wenn der Bauch in den Ferien grummelt

Nach vier Jahren entwickelt die KPT ihre humorvolle Kampagne gemeinsam mit Family weiter, teilt die Agentur aus Uster mit. Erstmals spielen die Spots ausserhalb typisch schweizerischer Umgebungen: auf einem asiatischen Streetfoodmarkt und in einem Langstreckenflugzeug. Die Kampagne ist seit Ende Juni schweizweit auf TV, Connected TV, Online Video, Display, Native, Social Media sowie auf OOH- und DOOH-Flächen zu sehen.
Family verantwortet neben Strategie, Kreation und Umsetzung über die hauseigene Media-Unit FaMe auch Mediastrategie, Planung, Einkauf und die kanalübergreifende Optimierung der Kampagne. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei KPT: Marc Bissig (Gesamtverantwortung), Stefanie Gehrig (Kampagnenleitung), Marco Garbely (Text); verantwortlich bei Family: Svenja Hässig, Jan Walser, Johnny Grubenmann, Tobias Peters, Linus Konetschnig, Florian Weitzel, Ruwanie Hayoz, Tayba Babar, Severin Binkert, Marc Ambühl, Claudio Catrambone; Media: Mareike Hofer, Lucas Marietan; Produktion Film: Bubbles & Sons, Creative Embassy, Lubos Vacke (Regie), Radim Strelka (DoP), Jingle Jungle (Audio) Produktion Foto: Ask Our Agents, Vincent Dixon (Fotografie).