Family: Wenn der Bauch in den Ferien grummelt

Publiziert am 13.07.2026

Nach vier Jahren entwickelt die KPT ihre humorvolle Kampagne gemeinsam mit Family weiter, teilt die Agentur aus Uster mit. Erstmals spielen die Spots ausserhalb typisch schweizerischer Umgebungen: auf einem asiatischen Streetfoodmarkt und in einem Langstreckenflugzeug. Die Kampagne ist seit Ende Juni schweizweit auf TV, Connected TV, Online Video, Display, Native, Social Media sowie auf OOH- und DOOH-Flächen zu sehen.

Beworben werden die Zusatzversicherungen «Spitalkostenversicherung Halbprivat» und «Spitalkostenversicherung Privat» sowie das Grundversicherungsmodell «KPTwin.smart». Ein Sujet zeigt einen Schweizer Touristen, der auf Reisen erkrankt und dadurch die weltweite Kostenübernahme der Spitalkostenversicherung Privat illustriert. Ein weiteres Sujet zeigt einen Sumoringer als Sitznachbarn im Langstreckenflugzeug, der den Komfort eines Zweierzimmers mit der Halbprivat-Versicherung veranschaulichen soll. Ab Herbst sollen zusätzlich das digitale Grundversicherungsmodell KPTwin.smart sowie weitere alternative Modelle in die Kampagne integriert werden, ergänzt durch Kurzformate zu den beiden neuen Schauplätzen.

Family verantwortet neben Strategie, Kreation und Umsetzung über die hauseigene Media-Unit FaMe auch Mediastrategie, Planung, Einkauf und die kanalübergreifende Optimierung der Kampagne. (pd/spo)