Unter dem Motto «challenge the code» lanciert die Schweizer Online-Bank Swissquote eine umfassende Markenkampagne, die darauf abzielt, Kunden zu stärken und mit Konventionen zu brechen. Die internationale Kampagne umfasst TV, Print, OOH sowie Social Media, am Mittwoch startete die Digitalkampagne. Der Film hat es bereits auf die Shortlist der Edi.19 in der Rubrik «Corporate Communication: Image/Brand» geschafft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das beste Beispiel für den Claim «challenge the code» liege in der Unternehmensgeschichte der Bank. Diese wurde im Jahr 2000 von Ingenieuren und keinen Bankern gegründet. «Konventionen zu brechen und veraltete Systeme neu zu denken, ist seit der Gründung Leitmotiv der Bank und bildet die Basis unseres Tuns und Handels», wird Jan De Schepper, Chief Sales und Marketing Officer von Swissquote, in der Mitteilung zitiert. «Und genau das ist das Ziel dieser Kampagne: Menschen zu ermutigen, neue Wege zu gehen, um weiter voranzukommen. Innovation entsteht nur, wenn man Altes über Bord wirft - dies macht auch den Erfolg von Swissquote aus», so De Schepper weiter. «Dank der einzigartigen Online-Umgebung sowie einer Vielzahl an Analyse-und Trading-Tools befähigen wir gezielt unsere Kunden – denn Trading und Banking ist nicht nur den Bankern vorenthalten.»

Das Manifesto

Für die Kampagne zeichnet die Genfer Kreativagentur Cavalcade verantwortlich. Client Director Nina Hugentobler: «Zusammen mit Swissquote haben wir ein Manifesto entwickelt, das einerseits die Unternehmenswerte von Swissquote repräsentiert aber vor allem auch den Kunden direkt anspricht. Das Manifesto bildet die Basis für sämtliche Kommunikationsmaterialien, die wir entwickelt haben.»

Zusammen mit der Fullservice-Filmproduktionsfirma Dynamic Frame aus Zürich und dem mehrfach ausgezeichneten Schweizer Regisseur Elias Ressegatti entstanden ein 105-sekündiger Spot für die Social-Media-Kanäle sowie ein 30-sekündiger TV-Spot. Die beiden Filme wurden in einem Zug gedreht, was von den anwesenden Teams viel choreographische Abstimmungsarbeit erforderte.

Die internationale Digitalkampagne startete in 20 Ländern. TV (unter anderem auch auf Bloomberg, CNN und CNBC), Print und Plakat werden ab Januar 2020 eingesetzt.

Verantwortlich bei Swissquote: Jan De Schepper (Chief Sales and Marketing Officer), José Carlos Rosa (Head Brand Creation), Romain Le Baud (Head Marketing), Camille Padel (Marketing Coordinator), Julien Chaplet (Employer Brand Manager), verantwortlich bei Cavalcade: David von Ritter (Creative Director), Gaëlle Valentini (Art Director), Maxime Fiechter (Account Manager); verantwortlich bei Dynamic Frame: Luzius Fischer (Producer), Elias Ressegatti (Director), Daryl Hefti (Director of Photography). (pd/cbe)