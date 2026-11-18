Publiziert am 18.11.2026

Slow Food Schweiz führt eine nationale Social-Media-Kampagne durch. Wie die Zürcher Agentur Arc Collective mitteilt, hat sie die Kampagne «Taste the slowness» konzipiert und produziert. Sie läuft seit dem 21. Oktober auf Instagram und Facebook. Slow Food setzt sich seit 1993 für gutes, sauberes und faires Essen ein und zählt mit 16 Convivien in allen Sprachregionen rund 3000 Mitglieder.

Im Zentrum stehen drei Kurzfilme, in denen keine Schauspielerinnen oder Schauspieler auftreten, sondern drei Personen aus dem Slow-Food-Netzwerk, jeweils in ihrer Muttersprache. Ausgangspunkt ist laut Arc Collective der Gegensatz zwischen der Beschleunigung durch künstliche Intelligenz und dem Zeitbedarf guten Essens.

Auf dem Hof gedreht

Ilario Garbani, Produzent von Farina bóna im Onsernonetal, greift das Thema KI direkt auf. Die «IA» gebe es bei ihm seit über 100 Jahren, sagt er im Film: die «Intelligenza di Annunziata», benannt nach der Müllerin Annunziata Terribilini. Beim Rösten dürfe nur ein Drittel der Maiskörner zu Popcorn werden, gemahlen werde mit einer Umdrehung pro Sekunde.

Der agroökologische Winzer André Bélard aus dem Lavaux zeigt eine Karaffe, die statt mit Wein mit Humus und Holzschnitzeln gefüllt ist. Der Film endet mit dem Toast «À la lenteur». Die Naturköchin Rebecca Clopath sammelt in ihrem Garten in Lohn GR Kräuter und äussert sich in Bündner Mundart zur Wachstumslogik.

Gedreht wurde an einem Tag auf dem Hof von Clopath in Lohn GR. Die Texte entstanden auf Basis von Interviews und wurden von den Protagonisten in ihre Sprache übersetzt. Ergänzende Aufnahmen aus Rebberg und Mühle stammen aus dem Archiv der Produzenten. Die Filme dauern je rund 30 Sekunden und sind in den jeweils anderen Landessprachen untertitelt.

Neupositionierung

In einer zweiten Phase folgen Stills mit den Protagonisten, die auf den neuen Slow Food Guide und die Mitgliedschaft verweisen. Für Slow Food Schweiz ist die Kampagne Teil einer Neupositionierung als Akteurin der Ernährungswende.

«Slow Food steht seit über 30 Jahren für Entschleunigung», wird Olivier Mächler von Arc Collective, zitiert. Die Aufgabe sei gewesen, dies auf Kanälen zu erzählen, die vom Gegenteil lebten. Man habe nicht gegen das Tempo angekämpft, sondern die Langsamkeit selbst zur Pointe gemacht. (pd/spo)