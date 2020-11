Das Bundesamt für Gesundheit lanciert im Rahmen der «So schützen wir uns»-Kampagne den Spot «Der Bundesrat sind wir alle». «Die Lage ist ernst», sagt Bundesrat Alain Berset, bevor Menschen aus der Bevölkerung erklären, um was es geht und wie wir die aktuell stark gestiegenen Ansteckungszahlen senken können. Und – warum das wichtig ist.

Das Video gleiche einer Rede, die nicht von einem einzelnen Bundesrat gehalten wird, sondern von einer Reihe von Menschen, die in unserem Land mit den verschiedensten Facetten der Coronakrise konfrontiert sind, schreibt die verantwortliche Agentur Rod.

Eine Ärztin erklärt, dass es wichtig ist, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern, ein Unternehmer mahnt, dass auch die Wirtschaft unsere Unterstützung braucht, ein Schulkind möchte, dass die Schulen offen bleiben, ein Senior ruft dazu auf, die Swiss Covid App zu aktivieren und Anne Lévy, die Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit erinnert daran, dass wir diese Krise nur überstehen, wenn wir alle zusammenhalten.

Das Video versteht sich als Ergänzung zu den aktuellen Piktogramm-Plakten der Phase Rot und wiederholt die darauf kommunizierten Regeln und Massnahmen in einem warmen, verbindenden, motivierenden und dennoch dringlichen Ton. Damit sollen auf Social-Media-Kanälen und im Fernsehen die zentralen Botschaften einprägsam wiederholt werden.

Zu den roten Piktogramm-Sujets mit der Botschaft «Treffen Sie so wenige Menschen wie möglich» veröffentlicht das BAG jetzt zusätzliche Motive, die als digitale Plakate und als Onlinewerbemittel eingesetzt werden. In der roten Signalfarbe und mit dem ikonischen Sperrband «Stop Corona» gestaltet, liefern sie zum Appell einen Grund: «Jetzt zweiten Lockdown verhindern – Tragen Sie an öffentlichen Orten Maske.»; «Jetzt Überlastung des Gesundheitssystems abwenden – Treffen Sie weniger Menschen.»; «Jetzt Anstieg der Infektionszahlen stoppen – Arbeiten Sie wenn möglich im Homeoffice.» Die Werbemittel sind ab sofort on Air.

Das Kampagnenteam: Adrian Kammer (Kampagnenleiter BAG), Adriana Rubin (Amplification Rod), Alessandro Reintges (Creative Direction Rod), Andreas Skjönberg (Strategie Rod), Caroline Ronzani (Co-Projektleiterin BAG), Céline Schoch (Social Media Team BAG), Cinzia Pastore Ferrari (Wissenschaftliche Mitarbeiterin BAG), David Schärer (Leiter Amplification Rod), Davide Arizolli (Multimedia Producer Rod), Heinrich Schnorf (Art Director Rod), Joëlle Cirelli (Praktikantin Social Media Team BAG), Lars Bo Müller (Co-Projektleiter BAG), Laura Zimmermann (Amplification, Rod), Leonie Wills (Beratung Rod), Lukas Schmid (Wirkungsmessung und Evaluation BAG), Lukas Wälli (Kamera), Lukas Wietlisbach (Art Director, Rod), Marco Meroni (Amplification Rod), Maude Federspiel (Social Media Manager Rod), Manon Vauthier (Verantwortliche Social Media BAG), Michael Saxer (Kamera) Mirjam Läderach (Wissenschaftliche Mitarbeiterin BAG), Nora Grunder (Publikationsmanagement BAG), Ondrej Maczko (Creative Direction Rod), Pablo Koerfer (Geschäftsführer Rod), Regula Bührer (Leitung Strategie Rod) RocketFilm (Filmproduktion), Sabine Gassmann (Publikationsmanagement BAG), Serge Baumeler (Desktop Publishing), Studio Z (Musik und Ton), Team Tumult (Postproduktion DOOG), Tiffany Lüthi (Leitung Beratung Rod), Unsere Farben (Postproduktion Spot). (pd/wid)