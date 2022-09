ADC Switzerland: Neues Jahrbuch mit neuem Sponsor

Wie bereits in den letzten Jahren konnte der persönlich-Verlag an der 47. Mitgliederversammlung des ADC das traditionelle Jahrbuch der besten Arbeiten vorstellen, das in Zusammenarbeit mit dem Kreativclub entstanden ist. Für den scheidenden ADC-Präsidenten Frank Bodin ist es mittlerweile eine wichtige und auch unerlässliche Periodika über kreative Werbung geworden. Auch «persönlich»-Verleger Matthias Ackeret freut sich über die neue Ausgabe und möchte den Projektverantwortlichen Gioia Bozzato und Hanna Jackl vom ADC sowie «persönlich»-Grafikerin Corinne Lüthi für die tolle Arbeit danken.

Lidl Schweiz wird neuer Buchsponsor

Ein ganz grosses Dankeschön gebüre aber Lidl Schweiz und deren Marketingchef Raphael Werner, so Ackeret. Nachdem der bisherige Sponsor Migros nach mehr als fünf Jahren ausgestiegen ist, übernimmt Lidl Schweiz neu das Sponsoring des Buches. Leider konnte Werner wegen Landesabwesenheit nicht zur Buchpremiere in die ADC-Galerie kommen. Wie er aber im Vorwort des neuen Buches schreibt, freue er sich auf die «gemeinsame Zukunft».

Das ADC-Jahrbuch 2022 mit dem Titel «Straight out of Homeoffice» wird einem Teil der Oktoberausgabe von «persönlich» beigelegt und kann in der ADC-Galerie in Zürich-Wiedikon bezogen werden. (red)