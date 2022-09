ADC Switzerland: Frank Bodin tritt als Präsident zurück

Überraschender Wechsel an der Spitze des ADC. An der 47. Mitgliederversammlung vom Donnerstagnachmittag gab Frank Bodin seinen Rücktritt als Präsident bekannt. Der Inhaber von Bodin.Consulting und langjährige frühere CEO von Havas übergibt sein Amt als Präsident des ADC Switzerland. Als Nachfolger wurde Thomas Wildberger, früherer Chef von Publicis, gewählt.

Wie Bodin gegenüber persoenlich.com meinte, habe er schon früher zurücktreten wollen, aber dann sei die Pandemie dazwischengekommen. Mit Thomas Wildberger habe er einen würdigen Nachfolger gefunden.

Frank Bodin vor einem seiner Essentials.





Momentan sind in der ADC-Galerie sieben grossformatige Essentials von Bodin ausgestellt. Als die Galerie vor zehn Jahren eröffnet wurde, waren es hundert. Auch Geschäftsführerin Gioia Bozzato feiert ihres 10-jähriges Dienstjubiläum.

Bodin prägte den ADC

Frank Bodin ist seit 1997 Mitglied des ADC Switzerland, 2013 übernahm er das Präsidium. Schon zuvor prägte er als Jury Chairman die Vereinigung der führenden Kreativen der Kommunikationswirtschaft, indem er die Jurierung mit qualitativen Kriterien wie seine «3Q» und «7+» von Michael Conrad neu ausrichtete, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Präsident transformierte er den ADC mit einer neuen Strategie und einem neuen «Reason Why»: Der ADC glaubt an Ideen als wichtigen Erfolgsfaktor für Wirtschaft und Gesellschaft und fördert und fordert Qualität in der Kommunikation mit der einzigen schweizweiten und bedeutendsten Jurierung, zahlreichen Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie interdisziplinären Plattformen.



Die Neuerungen und das Tempo der Umsetzungen waren fulminant: Eine neue Geschäftsstelle inklusive Galerie, eine neue Geschäftsleitung mit Gioia Bozzato und Hanna Jackl, eine neue Corporate Identity, aus der ADC-LSA-Kreativschule wurde in Kooperation mit der HWZ die AdSchool, ein anerkannter CAS mit Modulen für Kreative aller Sparten und angehende Strategen, die Gründung des Young ADC zur Förderung von Talenten, die Digitalisierung des ADC inklusive Jurierung, unzählige Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, die Kooperation mit der ZHDK und die Wiederaufnahme der Creative Week und vieles mehr.

Rücktritt von Remy Fabrikant



Aus dem Vorstand tritt ebenfalls Remy Fabrikant nach jahrelangen Verdiensten zurück. «Seine Galas bleiben unvergessen wie auch seine grossen Engagements und Initiativen insbesondere für die Digitalisierung des ADC», heisst es weiter.



Das Vizepräsidium übernehmen Stefanie Huber und Philipp Skrabal. Neu im Vorstand sind ausserdem Andy Lusti und Raoul Serrat. Die Weiteren Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls bestätigt: Peter Brönnimann, Livio Dainese, Hanja Heuss, Michelle Nicole sowie Inken Rohweder von Trotha. (pd/ma)