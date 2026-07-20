Publiziert am 20.07.2026

Im Zentrum der Kampagne steht der Aufruf an Wandernde, Bikerinnen und Biker, Familien, Trailrunner sowie die Alpwirtschaft, auf den gemeinsam genutzten Wegen Rücksicht zu nehmen. Als Testimonial tritt erneut der Bündner Mountainbike-Profi Nino Schurter auf.

Auf Plakaten und digitalen Werbemitteln sind Trails in der Bündner Bergwelt zu sehen, dazu der Claim «Unsere Wege warten nur auf dich» – relativiert durch eine Fussnote: «Und auf alle anderen. Nimm Rücksicht.»

In den begleitenden Filmen ist Nino Schurter abwechselnd als Biker und als Wanderer zu sehen: Zunächst scheint er im Fokus zu stehen, am Ende zeigt sich, dass die Wege und die Natur Graubündens allen gehören – auch Tierarten wie dem Alpen-Warzenbeisser.

Schurter stand bereits während seiner aktiven Weltcup-Karriere für Fairtrail Graubünden im Einsatz (persoenlich.com berichtete).

Die Kampagne umfasst Plakat- und digitale Werbeflächen (OOH/DOOH), Online- und Social-Media-Massnahmen sowie mehrere Bewegtbildformate. (pd/cbe)