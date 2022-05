Die Zürcher Produktionsfirma Plan B Film hat in Eigeninitiative einen Spot für ein Ja zum Filmgesetz gedreht. Dabei wollte man in erster Linie die zahlreichen Pro-Argumente aufzeigen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dabei erhielt das Team prominente Unterstützung von Gülsha Adilji und Cedric Schild. Im Spot erklärt Gülsha Adilji als Lehrerin auf unterhaltsame Weise das ABC des Filmgesetzes – wobei die Essenz am Ende zusammengefasst wird: «Nützt allen, schadet niemandem.»

«Das Gesetz ist moderat und sinnvoll. Die positiven Auswirkungen wären in der Kreativwirtschaft und darüber hinaus spürbar. In unseren Augen also ein eindeutiger Mehrwert für den Wirtschaftsstandort Schweiz und für das Schweizer Kulturgut», schreibt Plan B Film in der Mitteilung weiter.

Verantwortlich bei Plan B Film (Produktion): HC Vogel, Jessica Sonderegger (Produzenten), Julia Oroszlan (Produktionsleitung), Chris Niemeyer (Regie), Jann Preuss (Drehbuch), Rafael Kistler (Kamera), Andreas Schneuwly (Focus Puller), Frederik Bauer (DIT), Simon Wottreng (Chefbeleuchter), Joel Plattner, Nico Cavegn (Beleuchter), Mike Enichtmayer (Set-Ton), Natalina Zainal (Ausstattung), Helvetia Leal (Maske), Ursina Schmid (Kostüm), Christoph Menzi (Edit), Patrischa Freuler (Grading); verantwortlich bei Film Klang Kollektiv: Martin Scheuter (Ton-Postproduktion); verantwortlich bei Red Space: Dominique Gasche, Rolf Lang (DCP-Endfertigung); verantwortlich bei Vinca Film: Kaspar Winkler, Nina Kovacs (Vertrieb Kinos); Kameraequipment: Eberle Film; Lichtequipment: FTK Filmtechnikerkollektiv. (pd/cbe)