von Christian Beck

Shortlist-Platzierung Nummer 15 für die Schweiz und die dritte für die Zürcher Produktionsfirma Stories. Die vielfach ausgezeichnete Arbeit «Wenn die Debatte verstummt, ergreife das Wort» für die Neue Zürcher Zeitung ist nun auch in der prestigeträchtigen Kategorie Film nominiert, dies in der Unterkategorie Media/Entertainment.

Werber Markus Ruf, der mit seiner Agentur sechsmal auf Shortlists gesetzt wurde, wünscht dem NZZ-Film «ein ganzes Löwenrudel», wie er in einem persoenlich.com-Interview sagte. «Er ist klug gedacht und virtuos gemacht und trifft mit seinem Bekenntnis zum Qualitätsjournalismus den Zeitgeist, insbesondere auch jenen der wichtigen amerikanischen Jurymitglieder nach der Trump Ära.»

Stories ist mit der NZZ-Kampagne auch zweimal in der Shortlist Film Craft vertreten. Die entsprechende Awardshow findet am Dienstagabend statt. Die Awardshow der Kategorie Film ist am Freitagabend zum Abschluss des Kreativfestivals Cannes Lions.

Hier finden Sie den stets aktualisierten Medaillenspiegel der Schweiz:





Alle Berichte über das Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.