Cannes Lions 2023: 13 weitere Shortlist-Plätze für die Schweiz

von Michèle Widmer

Am Montag startet das Cannes Lions International Festival of Creativity an der Côte d’Azur. Es ist die 70. Auflage des Kreativfestivals. Bereits am Dienstag hat die Schweiz eine erste Shortlist-Platzierung erhalten. Die Agentur Landor & Fitch Hamburg und Procter & Gamble International mit Sitz in Genf punkteten in der Kategorie Innovation mit einer Eco-Verpackung von Ariel (persoenlich.com berichtete).

Am Sonntag wurde die Shortlist in 17 weiteren Kategorien veröffentlicht. Und die Schweizer Kreativwirtschaft darf sich freuen. Sie holt nämlich 13 weitere Platzierungen.

Ruf Lanz kann mit der ausgezeichneten Arbeit «When art has to travel» für Welti-Furrer Fine Art Transport gleich sechsmal punkten. In der Kategorie Outdoor steht das Sujet Magritte «Son of Man» in der Subkategorie Billboards auf der Shortlist. Auch in Outdoor, aber in der Unterkategorie Posters, sind alle drei Sujets der Arbeit nominiert: Magritte «The Son of Man», Vermeer «Girl with a Pearl Earring» und Van Gogh «Self-Portrait with Bandaged Ear». In der Kategorie Print & Publishing sind zudem die beiden Sujets Van-Gogh «Self-Portrait with Bandaged Ear» und Vermeer «Girl with a Pearl Earring“ nominiert.







In der Kategorie Design schafft es die Arbeit «Toblerone Be More Triangle» von Bulletproof in London und Mondelez International in Zürich zweimal in die Finalrunde – in den Unterkategorien «Rebrand / Refresh of an Existing Brand» und «Food».

Auch die Ariel-Arbeit «Making Inaccessible Accessible» von Landor & Fitch Hamburg und Procter & Gamble International mit Sitz in Genf holte nochmals einen Shortlistplatz in der Kategorie Design.

In der Kategorie Innovation ist eine Verpackung von Ariel nominiert. Die sogenannte Ecoclic-Verpackung besteht aus recycelten Fasern, ist vollständig recycelbar und für alle Erwachsenen intuitiv zu öffnen. Eingereicht wurde der Case gemeinsam von der Agentur Landor & Fitch Hamburg und Procter & Gamble International mit Sitz in Genf.

Auch zweimal hoffen dürfen die Produktionsfirma Stories und die Neue Zürcher Zeitung. Die bereits vielfach ausgezeichnete Arbeit «Wenn die Debatte verstummt, ergreife das Wort» ist zweimal in der Shortlist Film Craft vertreten – in den Unterkategorien Direction und Editing.





Auch auf der Health-and-Wellness-Shortlist ist eine Schweizer Arbeit zu finden. Die Agentur Weber Shandwick in Genf ist mit der Arbeit «The Last Mile» für das Internationale Rote Kreuz in der Subkategorie Fundraising & Advocacy nominiert.

Auch in der Kategorie PR schafft es eine vom ADC Schweiz prämierte Arbeit in die Finalränge in Cannes: Das Migros-Bier von Wirz und dem MGB steht in der Unterkategorie Single-Market Campaign auf der Shortlist.







Weltweit wurden am Cannes Lions Festival dieses Jahr 27'000 Arbeiten eingereicht. Aus der Schweiz kamen 157 Arbeiten zusammen – in den letzten Jahren waren es stets mehr.

Hier finden Sie den stets aktualisierten Medaillenspiegel der Schweiz:





Nach diesem Zwischenstand geht es am Montag Schlag auf Schlag weiter. Es stehen weitere Shortlists an. Zudem werden die Gewinnerarbeiten in den Kategorien Health and Wellness, Outdoor und Print & Publishing veröffentlicht. Nun heisst es: Daumen drücken.



Alle Berichte über das Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.

*In einer früheren Fassung des Artikels war von acht neuen Shortlist-Plätzen die Rede.