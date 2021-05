Der Landgasthof Leuen ist eine gastronomische Institution in Uitikon Waldegg, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit man auch während den fast wöchentlich ändernden Corona-Gastronomie-Regeln nicht auf die leckeren Menü Angebote verzichten muss, steht der Leuen24 Frisch-Menü-Automat in Uitikon Waldegg parat. Kunden können feine, frisch zubereitete Speisen vom Leuen rund um die Uhr abholen und geniessen.









Für den Leuen24 Automaten hat die Agentur Schläfle Trittibach eine Typokampagne kreiert, die auf pointierte Weise auf das Angebot aufmerksam macht. Die Sujets sind in Tageszeitungen und auf Social Media zu sehen.

Verantwortlich beim Landgasthof Leuen: Remo Schällibaum (Inhaber), verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction). (pd/lol)