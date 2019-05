Am Montag ist die neue Werbekampagne von Galaxus live gegangen. Mit der Image-Werbung weist das Online-Warenhaus auf dessen Sortimentsbreite und Sortimentstiefe hin. Insgesamt fänden Kunden auf Galaxus mehr als 2,7 Millionen Produkte aus unterschiedlichsten Bereichen – von Eierbechern über Regenschirme bis zum ferngesteuerten Auto, heisst es in einer Medienmitteilung.







Die Sujets seien für zwei Wochen crossmedial in Out of Home print sowie Out of Home digital zu sehen. Darüber hinaus bewirbt Galaxus einzelne Sujets als Online-Banner und in Printanzeigen. Speziell an der Kampagne sei vor allem die hohe Anzahl Sujets. Pro Sprache gebe es 48 Sujets auf Deutsch und Französisch.







Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Director), Sina Harms (Head of Brand Management Galaxus), Silvia Meierhofer, Miriam Brack, Julian Stauffer (Art Direction und Umsetzung), Nadim Abdel Hady (Grafische Umsetzung), Alessandro Thüler, Severin Keller (Online Media Design), Roberto De Bonis, Gesine Hauder (Mediaplanung), Madeleine Bello (Projektleitung), Jean-François Arnaud (Translation). (pd/log)