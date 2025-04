Publiziert am 29.04.2025

34 Prozent aller Unfälle zwischen 2015 und 2024 seien auf fehlendes Festhalten zurückzuführen und 22 Prozent auf das Ein- und Aussteigen, wie der Verband öffentlicher Verkehr (VÖV) am Dienstag schrieb. In den letzten Jahren nahmen diese Unfälle im Nahverkehr demnach merklich zu: Von knapp 600 im Jahr 2015 auf bis über tausend in den Jahren 2022 bis 2024.

Mit einer Präventionskampagne will der Verband den Fahrgästen nun Tipps für ein sicheres Verhalten liefern. Mit der Hauptbotschaft «Sie haben es in der Hand» sollen die Fahrgäste aufgefordert werden, beim Ein- und Aussteigen den Türknopf zu drücken, damit die Tür länger offen bleibt, und sich nach dem Einsteigen sofort festzuhalten oder hinzusetzen.