Zuschlag: Partner & Partner gewinnt Ernstfall-Kampagne

Publiziert am 21.08.2026

Die Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF) hat den Zuschlag für die Publikationskampagne zur Broschüre «Verhalten in Krise und Krieg. Ein Ratgeber für die Bevölkerung» erteilt. Den Auftrag erhält die Winterthurer Kommunikationsagentur Partner & Partner, die sich gegen elf Mitbewerber durchgesetzt hat. Der Auftragswert beträgt 966'392 Franken – und liegt damit unter dem ausgeschriebenen Budget von 1,2 Millionen Franken, wie aus der Beschaffungsplattform Simap hervorgeht.

Die RK MZF hatte die Kampagne im Juni auf Simap ausgeschrieben. Sie umfasst Medienarbeit, Werbung, Social Media sowie eine dauerhafte Kampagnenwebsite. Die Broschüre, die der Bevölkerung Verhaltensempfehlungen für Krisen und Kriegsfall gibt, ist laut Generalsekretär Alexander Krethlow noch nicht fertig: Die Publikation – zunächst nur digital – ist für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant (persoenlich.com berichtete).

Partner & Partner ist seit 30 Jahren im Markt und bezeichnet sich als Agentur für «Marketing und Kommunikation». (pd/cbe)