Scholz & Friends Zürich: Pitch um DAB+-Kampagne gewonnen

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) will das Hören von Digitalradio weiter fördern und hatte dafür ein vierjähriges Mandat ab 2019 ausgeschrieben. Das Budget dafür belief sich ursprünglich auf 5,5 Millionen Franken (persoenlich.com berichtete).

Den Zuschlag für die Kommunikationskampagne hat nun die Agentur Scholz & Friends Zürich erhalten. Insgesamt sind drei Angebote eingegangen. Am Dienstag wurde dies auf der Beschaffungsplattform simap.ch publiziert. Ausschlaggebend für den Zuschlag sei das überzeugende Kommunikations- und Kreativkonzept und der angemessene Einsatz der Massnahmen und Mittel über den Zeitraum der Kampagne gewesen, heisst es. Weiter geht aus der Simap-Publikation auch hervor, dass das Budget für die Kampagne auf 7,5 Millionen Franken erhöht wurde – «inklusive Optionen», wie es heisst. Und statt wie ursprünglich ausgeschrieben bis 2022 soll die Kampagne nun bis 2024 dauern.

«Es hat sich gezeigt, dass die Meinungsbildung zur UKW-Abschaltplanung in der Radiobranche noch nicht gefestigt ist und dass die UKW-Frequenzen möglicherweise erst später als angenommen abgeschaltet werden», sagt eine Bakom-Sprecherin gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Bereits 2021 könnte Schluss sein mit dem analogen UKW-Radio, hiess es noch vor einem Jahr. Die Arbeitsgruppe Digimig habe sich auf eine frühere Abschaltung geeinigt. Laut Tagi könnte die Abschaltung nun wieder «auf das ursprüngliche kommunizierte Ziel verschoben» werden – also 2024. Der genaue Termin soll «noch in diesem Jahr mitgeteilt werden», heisst es beim Bakom.

Die erste Informationskampagne unter dem Leitmotiv «Radio zieht um» wurde von der Agentur Republica durchgeführt, mit einem Budget von vier Millionen Franken. «Die bereits laufende Kampagne, wo Schweizer Musiker für den Umzug von UKW auf DAB+ werben, verfängt nicht so, wie man sich das in der Branche vorgestellt hat», schreibt der Tagi weiter. Die Nutzung von DAB+ sei sogar zurückgegangen, UKW halte hingegen seinen Marktanteil, während das Internet wachse. (cbe)