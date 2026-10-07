PAM Advertising: Polestar gegen fossile Treibstoffe

Publiziert am 07.10.2026

Die Kampagne stellt das Fahrzeug als Alternative zum Verbrennungsmotor dar. Laut Mitteilung fordert eines der Sujets die Autofahrerinnen und Autofahrer auf, mit einem Wechsel zu Polestar den Ölmarkt zum Absturz zu bringen.

Ein zweites Motiv thematisiert die Reduktion des ökologischen Fussabdrucks durch das Fahren mit einem Elektroauto. Das dritte hält fest, dass Öl künftig nur noch in den Salat gehöre.

Gespielt wird die Kampagne auf klassischen Out-of-Home-Flächen, auf einem Megaposter sowie in Online- und Social-Media-Kanälen. (pd/cbe)