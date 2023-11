Auf Plakatstellen in der ganzen Schweiz sind ab sofort 20 Geschäftskunden von Postfinance zu sehen, die von ihren Leidenschaften erzählen und so für sich werben. Das schreibt Jung von Matt Limmat in einer Medienmitteilung.











Mit dem Claim «Unternehmen bewegen uns und wir bewegen sie» rief PostFinance in einer ersten Phase ihre Geschäftskunden zur Bewerbung mit einem Video auf. Eine Fachjury kürte 20 Unternehmen, die so Teil der Kampagne wurden. Als Preis erhielten die KMU ein umfassendes Werbepaket bestehend aus lokaler Out-of-Home-Werbung und einem 30-sekündigen Firmenporträt, das als Paid Content auf den Social Channels von PostFinance ausgestrahlt wird. Alle entstandenen Sujets können die Kunden für eigene Werbezwecke nutzen.



«Wir freuen uns sehr, der Schweiz einen persönlichen Einblick in die tägliche Leidenschaft unserer Geschäftskunden zu geben und dabei eine breite Vielfalt an unterschiedlichen Unternehmen vorzustellen», wird Sibylle Graf, Campaign Managerin B2B bei PostFinance in der Mitteilung zitiert.



Die Kampagne startete am 13. November. Die Social Videos werden lokal targetiert bespielt und die geschalteten OOH- und DOOH-Plakate sind ab diesem Zeitpunkt in den Regionen der jeweiligen Geschäftskunden zu sehen. (pd/nil)