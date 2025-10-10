Normal: Prominente Gesichter für fairen Kaffeehandel

Publiziert am 10.10.2025

Die von der Zürcher Kreativagentur Normal für Fairtrade Deutschland konzipierte Imagekampagne «Wir alle sind Fairtrade» geht in eine zweite Runde – neu mit Schauspieler Matthias Schweighöfer und dem Moderator Joko Winterscheidt als Protagonisten.

Die beiden werben für ihre gemeinsame Kaffeemarke «III Freunde», deren Verpackungen das Fairtrade-Siegel tragen. Damit wollen sie neben dem Geschmack auch faire Arbeitsbedingungen in den Fokus rücken, wie es in einer Mitteilung heisst.



Neben den beiden Prominenten setzt die Kampagne auch auf dokumentarisches Storytelling, indem ein Bäuerinnenpaar aus Honduras seine Kaffeeplantage und die Produktion vorstellt.

Die Kampagne ist ab sofort in ganz Deutschland auf Plakaten, in Inseraten, auf Social Media, mit Online-Bannern und am Point of Sale in diversen Lebensmittelgeschäften zu sehen. (pd/cbe)