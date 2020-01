In einer neuen Filmserie für Mein Autogramm duellieren sich Melanie Winiger, Baschi, Stress und Gilbert Gress per Autostopp. Auf ihrer Autogrammjagd porträtieren sie die Beziehung der Schweiz zum Auto und der individuellen Mobilität, heisst es in einer Mitteilung dazu. Regie bei dieser integrierten Kommunikationsidee und ihrer Umsetzung führt die Agentur Farner im Auftrag von Auto-Schweiz, der Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure.

Melanie Winiger gegen Baschi, Stress gegen Gilbert Gress – in Duellen wollen jeweils zwei Promis in sechs Stunden an ein gemeinsames Ziel gelangen.

Gestartet wird an unterschiedlichen Orten in der Schweiz. Gereist wird nur per Autostopp. Wer mehr Mitfahrgelegenheiten findet, gewinnt die Autogrammjagd. Auf der Fahrt sprechen die Prominenten mit den Fahrerinnen und Fahrern über ganz persönliche Geschichten zur individuellen motorisierten Mobilität. Die Webisodes sind auf dem Content Hub meinautogramm.ch zu sehen und werden in TV, Print sowie im digitalen Raum breit beworben. Im Frühjahr folgt eine zweite Staffel mit vier weiteren Schweizer Prominenten.

Beziehungen von Schweizerinnen und Schweizern zum Auto

Die Autogramm-Duelle hat Farner zusammen mit der Produktionsfirma John Allen produziert. Begleitet wird die Filmserie von einer breit angelegten Anzeigenkampagne. Dabei werden sechs Portraits über Menschen aus der Schweiz gezeigt, die das Auto aufgrund ganz verschiedener Bedürfnisse und auf unterschiedliche Weise nutzen.

Fotografiert hat Stephan Schacher. Der eigens geschaffene Content Hub meinautogramm.ch ist verbindendes Element und informiert in Blogartikeln über Themen wie Elektromobilität, Mobilität der Zukunft, Multi-Mobilität, Infrastruktur und wirtschaftliche Bedeutung der Automobilbranche, Sicherheit und Umwelt. So kommunizieren Auto-Schweiz und Farner auf unterhaltsame, informative Weise verschiedene Facetten der individuellen Mobilität. (pd/wid)