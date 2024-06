Cannes Lions 24: «Provokation gehört bei Islam zum Repertoire»

«Geschichte schreiben» hiess es auf den Wahlplakaten und Inseraten des Zürchers Islam Alijaj. Geschichte geschrieben hat nicht nur der Behindertenrechtsaktivist, der im Herbst für die SP in den Nationalrat gewählt wurde. Geschichte geschrieben hat auch David Wember, Head of Campaigning bei der Agentur Farner. Die Arbeit «Giving a Voice to the Unheard» («Den Ungehörten eine Stimme geben») ist am Freitag am Cannes Lions Festival in der Kategorie Sustainable Development Goals mit Bronze ausgezeichnet worden (persoenlich.com berichtete).

Sowohl Wember als auch Alijaj waren nicht persönlich in Cannes anwesend. persoenlich.com traf die beiden in der Agentur Farner an der Löwenstrasse in Zürich zum Videointerview:

Bereits am Dienstag gewann Farner an der Werbe-Weltmeisterschaft einen Bronze-Löwen, dies für die Arbeit «Wer atmet, braucht das Meer» im Auftrag von Greenpeace. «Das ist der erste Löwe für Farner», sagte Kreativchef Philipp Skrabal. Und nun hat die Zürcher Agentur nicht nur zwei Löwen, sondern ist gleichzeitig auch die erfolgreichste Schweizer Agentur am Cannes Lions Festival 2024.

Der finale Medaillenspiegel der Schweiz sieht damit so aus:







