Agenturübernahme: Publicis integriert Notch Interactive

Die Publicis-Gruppe wächst auf einen Schlag um 23 «Digitalcracks». Die Digitalagentur Notch Interactive verstärkt zum 1. Januar die grösste Agenturgruppe der Schweiz. Notch-Mitbegründer Peter van der Touw übernimmt mit dem neu geschaffenen Posten des Chief Operating Officer (COO) von Publicis Communications die operative Leitung. Ausserdem soll er die Bereiche Kommunikation, Media und Technologie weiter zusammenführen. CEO Thomas Wildberger übernimmt die strategische Führung der Gruppe und wird sich wieder verstärkt ums Kreative kümmern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nebst van der Touw wechseln rund 20 weitere Mitarbeitende zu Publicis Communications, darunter auch Roger Oberholzer, der künftig Head of Strategy wird, und Martin Stauch, der als UX Director zusammen mit seinem sechsköpfigen UI/UX-Team die Publicis-Kreationsabteilung erweitert.

«Unsere digitale Expertise wird somit zukünftig auch den Publicis-Kunden zu Gute kommen. Im Gegenzug können bisherige Notch-Kunden von den kreativsten Agenturen der Schweiz profitieren», wird der neue Publicis-COO Peter van der Touw zitiert. «Ich freue mich nicht nur auf meine neuen Kollegen bei Publicis Communications, sondern auch auf die Spezialisten von Publicis Sapient und Publicis Media, deren Know-how in den Bereichen digitale Business-Transformation und datengesteuertes Marketing uns allen zusätzlichen Schub verleihen wird.»

Ein weiterer gewichtiger Grund für diesen Schritt sei für Notch die Möglichkeit, Teil von «Power of One» zu werden, «einem in der Schweiz einzigartigen Agenturnetzwerk», welches aus den Bereichen Unternehmensberatung, Kommunikation, Design, Media und Technologie besteht, heisst es weiter. «Nur bei Publicis gibt es dieses Gesamtverständnis für lückenlose, ganzheitliche Lösungen. Hier wirken unter einem Dach über 300 Expertinnen und Experten, die in der Lage sind, nicht nur Werbung zu kreieren, sondern die fünf wichtigsten Geschäftsfelder Strategie, Produkt, Service, Kommunikation und Transaktion zu orchestrieren», so Thomas Wildberger.

Notch Interactive ist laut Mitteilung eine der führenden Digitalagenturen der Schweiz für digitale Strategien und Beratung, Performance Campaigning, Content, Social Media und Plattformen, Apps sowie UI/UX Design. Die Agentur wurde unter anderem regelmässig mit zahlreichen Awards wie dem BOSW, SDV und dem Swiss Effie ausgezeichnet. (pd/cbe)