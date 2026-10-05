Publiziert am 05.10.2026

Ravensburger möchte, dass Erwachsene das Puzzeln wiederentdecken. Das schreibt Neu Creative Agency in einer Medienmitteilung zur gemeinsam entwickelten Kampagne. Die Agentur geht davon aus, dass die meisten zuletzt als Kind gepuzzelt haben. Die Botschaft lautet: «Puzzles von Ravensburger. Einfach mal abschalten.»

Für die Sujets greift die Kampagne auf Begriffe aus der digitalen Welt zurück. Die Schrift entsteht aus den Lücken zwischen den Puzzleteilen. Die Kampagne setzt auf Out of Home, Digital Out of Home und Social Media.

Puzzeln biete Erwachsenen Ruhe, Zeit für sich und entspannte Stunden mit anderen, heisst es weiter. Das komme im Alltag oft zu kurz. Angaben zu Start, Laufzeit, Budget und Mediaplanung enthält die Mitteilung nicht. (pd/nil)