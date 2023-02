Die Agentur Publicis Zürich verstärkt ihre Kreation mit Rob Hartmann, welcher als Executive Creative Director (ECD) die Kreation verantwortet und Mitglied der Geschäftsleitung wird. Hartmann hat zuvor als ECD bei Jung von Matt Limmat gearbeitet, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Will Publicis Zürich «zu einem noch spannenderen Ort machen, als er eh schon ist»: Rob Hartmann, ECD und Leiter Kreation. (Bild: zVg)





Laut dieser Medienmitteilung bringt Rob Hartmann genau das mit, was man sich am Stadelhofen von einem kreativen Leader wünscht: Sein hervorragendes Gespür für Marken und deren Kundinnen und Kunden sowie das Erkennen von guten Ideen, die eben diesen Marken zum Erfolg verhelfen, sprechen für Hartmann. Er sei ein echter Teamplayer und könne als solcher Ideen mit dem Team akribisch weiterentwickeln und auf professionellster Stufe umsetzen.

«Robs unkonventionelle Denke hat uns schon länger beeindruckt, und dass Rob ein super Typ ist, mit dem man einfach gerne zusammenarbeitet, der junge Talente inspirieren und bei ihrer Entwicklung tatkräftig mithelfen kann, machten ihn zu unserem absoluten Wunschkandidaten für die neu geschaffene Position als ECD/Leiter Kreation», wird Matthias Koller, CEO von Publicis Zürich, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind superhappy, dass Rob nun bei uns ist und bei der Weiterentwicklung der Agentur mit anpackt.»

«Aus dem gleichen Holz geschnitzt»

Hartmann freue sich auf seine neue Aufgabe, sehe aber auch viel Arbeit vor sich: «Schon beim ersten Treffen mit Matthias – oder Metz, wie ihn alle nennen – war mir klar, dass wir beide aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Klar, jeder auf seine eigene Art. Die ansteckende Energie, die mitreisende Euphorie, die Bewunderung für gute Ideen, die positive und lösungsorientierte Denke. Alles Gemeinsamkeiten, die mir zeigen, dass wir für das Gleiche brennen, und die zu einem bewussten Entscheid für Publicis Zürich geführt haben. Jetzt gilt es, diese neue Energie in die ganze Agentur zu tragen. Sie überall spürbar zu machen. In der Art, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns im Alltag begegnen, wie wir Ideen entwickeln, wie wir auf Kunden zugehen, wie wir uns und unsere Arbeiten präsentieren. Wie wir aus dieser neuen Energie eine Haltung kreieren und dadurch unverwechselbar werden. Und die Publicis zu einem noch spannenderen Ort machen, als er eh schon ist. Bei so viel freigesetzter Energie bleibt mir nur eins zu sagen: Let’s get the journey started. Warten war noch nie eine Option.»

Rob Hartmann ist in der Schweizer Werbung alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Seit 16 Jahren arbeitet er hier, hat in Zürich eine zweite Heimat gefunden. Seine bisherigen Stationen waren Advico Young & Rubicam, Euro RSCG / Havas, Wirz und Jung von Matt Limmat. Er ist Vater von drei Kindern, verheiratet und ein passionierter Snowboarder. In seiner Karriere hat er schon für fast alle Branchen und unter anderem für Kunden wie Ikea, Zalando, Ovomaltine, Touring Club Schweiz TCS, UBS, Credit Suisse, SonntagsZeitung, die Mobiliar, Migros, SRF, Die Schweizer Post, Emmi, Ibis Hotels, Kinderschutz Schweiz und weitere gearbeitet. Viele seiner Arbeiten wurden an nationalen und internationalen Awards mehrfach ausgezeichnet. (pd/cbe)



