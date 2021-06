Anfang Woche wurde bekannt, dass die Agentur Wirz mit ihrem Spot für Schweiz Tourismus bei den «Cannes YouTube Ads Leaderboard» den siebten Platz schaffte. So weit nach vorne hatte es noch nie ein Schweizer Werbespot gebracht. Das ist auch den Schaupielern nicht entgangen. So postete Tennisstar Roger Federer via Instagram ein «Behind the Scenes»-Video, und schrieb dazu: Robert and My Switzerland was just great».



Der Spot von der Agentur Wirz BBDO, der international sehr viel Beachtung fand, wurde letzten Herbst in Zermatt und New York gedreht (persoenlich.com berichtete). (eh)