Scholz & Friends: Salt lockt Kunden mit Netzqualität

In einer neuen Kampagne wirbt Salt Business um potentielle Kundinnen und Kunden mit seiner Netzqualität. Der Mobilfunkanbieter erreiche laut eigenen Angaben eine Netzqualität von 99,9 Prozent – dies sei «fast schon zu gut», wie der Slogan der Kampagne unterstreicht.

Mit neuen Motiven inszenieret die Agentur Scholz & Friends für Salt in der Kampagne in lebensnahen Nutzungssituationen die überraschenden Folgen von Salts Netzabdeckung: In Szenen aus dem Arbeitsalltag zeigen die Spots, dass das Mobilfunknetz von Salt nicht nur sehr gut ist. Sondern manchmal sogar fast schon zu gut. So seien Business-Kundinnen und Kunden immer und überall erreichbar.

Die neue Kampagne ist ab sofort schweizweit in TV, Digital und am PoS on Air.

Verantwortlich bei Salt: Attila Civelek (Chief Marketing Officer), Christoph Schwarz (Head of Brand Management & Marketing Communications), Lisa Krähenbühl (Marketing Communication Manager), Fabiola de Luca (Junior Social Media & Communication Specialist), Uwe Raulf (Director B2B), Benjamin Mottet (Head of Product + Performance B2B); verantwortlich bei Scholz & Friends:David Fischer, Christian Vosshagen, Barbara Hartmann, Franziska Stäger, Roger Krage, Joana Faria, Aster Loerli, Monja Mangieri (Kreation); Freyja Hablitz, Ramon Zahnd, Mathias Rösch (Beratung); Susi Miller (Strategie), Michaela Edl (FFF); Regie: Kim Jacobsen, Filmproduktion: Markenfilm Schweiz AG, Sounddesign: Jingle Jungle AG, Bildbearbeitung, Reinzeichnung: Detail AG, Mediaagentur: MediaCom Switzerland AG. (pd/mj)